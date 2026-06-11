守谷輸送機工業が４日ぶりに急反発。東海東京インテリジェンス・ラボは１０日、同社株のレーティングを「ニュートラル」から「アウトパフォーム」に引き上げた。目標株価は２７５０円から２９００円に見直した。同社は荷物用エレベーター大手。前期のエレベーター受注高は物流センターの需要一服などで減少したが、データセンターなどの建設増加やエレベータ