（台北中央社）経済部（経済省）水利署は10日、連日の雨で台湾全土のダムに計3.7億トンの水が流入する見通しだと明らかにした。うち1.3億トン超が南部に位置する南化ダム、曽文ダム、烏山頭ダムに流入するとみられる。卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）は同日、訪問先の北部・基隆市で、恵みの雨だと語り、生活用水の不足に対する懸念は解消されたとの考えを示した。梅雨を迎えている台湾では今月初めから、広範囲で雨が降り