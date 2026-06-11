キッチンペーパーの芯が『収納』で使える神レベルの裏技3選▶【写真付きで解説】捨てるの待った！キッチンペーパーの芯が『収納』で神レベルに使える裏技3選キッチンペーパーを使い終わると、芯を捨てていませんか？キッチンペーパーの芯って、実はちょっとしたストレスを解消してくれる優れものなんです！今回は、SNSで話題のキッチンペーパーの芯を使った簡単で便利な収納術を3つ紹介します。■ランチョンマットや吸水マッ