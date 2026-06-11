PFUは、人気キーボード「Happy Hacking Keyboard（HHKB）」シリーズの誕生30周年を記念した限定モデル「HHKB Professional HYBRID Type-S（押下圧30g）」を6月4日に発売した。シリーズ初となる押下圧30gのキースイッチで、これまで標準だった45gから軽い押下圧に変更。羽のように軽やかな「フェザータッチ」を実現し、軽やかな打鍵感が味わえる。国内3000台の数量限定で販売。英語配列・日本語配列それぞれ1500台を用意している