V・ファーレン長崎の岩崎悠人が６月11日、自身のインスタグラムで結婚を発表。お相手は人気アイドルグループ『HKT48』の元メンバーで、現在はタレントや俳優として活動する山下エミリーさんだ。28歳のFWは、自身のSNSで連名のメッセージを投稿した。「この度、私たち、岩崎悠人と山下エミリーは結婚いたしましたことをご報告申し上げます。いつも温かく応援し支えてくださっている皆さまへ、このようなご報告ができますことを