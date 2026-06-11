イングランド代表は現地６月10日、北中米W杯には出場しないコスタリカ代表と国際親善試合で対戦。９分にデクラン・ライス、68分にアンソニー・ゴードン、87分にオリー・ワトキンスが得点し、３−０で快勝した。英衛星放送『Sky Sports』によれば、トーマス・トゥヘル監督は「チャンスも多く作れたし、選手たちの姿勢、強度、エネルギーは非常に高いレベルにあった。全員がよくやってくれた。とても素晴らしいチームパフォーマ