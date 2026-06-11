【写真＆動画】目黒蓮「REGZA」CMメイキング／オフショット／過去ビジュアル 他 REGZAの公式YouTubeチャンネルで、目黒蓮（Snow Man）が出演する新CMのメイキング映像が公開され、注目を集めている。 ■目黒蓮の撮影現場での素顔が話題 公開されたのは、「2026年レグザ新商品CM『色を吹き込む人』篇」のメイキング映像。 映像では、目黒がオールブラックコーデでスタジオ入りする様子や、スタッフと打ち合わせ