アイ・ケイ・ケイホールディングス [東証Ｐ] が6月11日後場(15:00)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比74.9％増の6.6億円に拡大し、従来の71.0％減益予想から一転して増益で着地。 通期計画の11.7億円に対する進捗率は56.4％に達し、5年平均（ただし赤字期を除く）の20.4％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した