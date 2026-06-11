11日15時現在の日経平均株価は前日比54.91円（-0.09％）安の6万4124.36円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は421、値下がりは1101、変わらずは35と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は82.87円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、ファストリ が61.14円、ＴＤＫ が44.75円、アドテスト が31.38円、フジクラ が17.1円と続いている。 プラス寄与度トップは東エレク で