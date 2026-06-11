中国・河北省保定市で障害者の高齢男性が20年間以上に渡り、奴隷同然の扱いを受けていた事件が物議を醸し、当局が捜査に乗り出した。中国メディアの魯網が10日に伝えた。報道によると、先日、同市清苑区のセメント販売店で撮影された高齢男性の動画がSNSで拡散された。男性は無精ひげを生やし、ぼんやりとした表情でセメントの積み下ろし作業をしていた。マスクはせず、防じん対策も一切講じられていなかった。動画によると、男性