中国が建造した初の大型クルーズ船「愛達・魔都号（アドラ・マジック･シティ）」がこのほど、初の無寄港海上ツアーを終えました。乗客たちは中国初の寄港しない2泊3日のクルーズを体験しました。先週末に実施された今回のツアーでは途中の寄港がなく、定められた目的地もありませんでした。クルーズ船そのものが旅の目的地であり、通勤族や若年層の週末レジャーの需要に的を絞った旅でした。この「無寄港クルーズ」では、寄港とい