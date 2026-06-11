男性6人組「DAPUMP」が11日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。KIMI（43）が大物タレント、大物お笑い芸人との交流について語った。DA PUMPの豪華な交友関係の話題から、KIMIはタレント・所ジョージ、「とんねるず」の木梨憲武と親交があると紹介された。KIMIは2人とゴルフを楽しむ写真が披露されると、きっかけについては「憲さんが朝ラジオをやっておられるんですけれど、そのラジオで