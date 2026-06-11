野球…ファーム・リーグは11日、5月度の「SMBC信託銀行ファーム月間MVP賞」を発表。東地区はロッテのドラフト4位・桜井ユウヤ内野手（18）、中地区は西武の仲三優太外野手（23）、西地区はソフトバンクの広瀬隆太内野手（25）がそれぞれ選ばれた。ルーキーの桜井は5月の19試合のうち18試合で「4番・三塁」で出場。打率・316が地区2位で24安打、13打点、得点圏打率・478などが地区トップだった。今季から登録名を変更した仲