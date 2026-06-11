新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」が、10日と11日の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜で開催中。2日目となるきょう11日、開催直前の会場でグリーンカーペットが開催され、主催者であるMrs. GREEN APPLEが、きのうと異なる衣装で登場した。【ソロショット】テーマは桃太郎…圧倒的なビジュアルで魅了したMrs. GREEN APPLE大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が登場。きの