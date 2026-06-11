サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表のＦＷ後藤啓介（２１）（シントトロイデン）が、ドイツ１部のフライブルクに移籍する方向で最終調整に入ったことがわかった。後藤はアンデルレヒトから今季、シントトロイデンに期限付き移籍し、１１得点を挙げていた。フライブルクにはＷ杯メンバーのＭＦ鈴木唯人が所属し、来季からは後藤と共にシントトロイデンでプレーしたＭＦ山本理仁も加入する。