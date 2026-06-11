モデルで俳優の中条あやみが11日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催中の新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」で10日に続きMCを務める。11日は開催直前の会場でグリーンカーペットが開催され、中条がロングドレスのシックな装いで登場した。【写真】かわいいハートポーズも！笑顔の中条あやみ深く美しいブルーが印象的なカラーで、つま先まで隠れるロングドレス。ほっそりしたウエストが、ドレ