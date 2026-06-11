熱中症の経験がある人はない人と比べ、眼球内が白濁する白内障を発症するリスクが２倍だったとする分析結果を、名古屋工業大と金沢医大の研究チームがまとめた。暑さで目がダメージを受ける可能性があるとみている。論文が国際科学誌に掲載された。白内障は、たんぱく質でできたレンズの水晶体が濁り、ものが見えにくくなる病気だ。加齢や糖尿病などで発症のリスクが高まる。このほかに高温による関連が指摘されてきた。そこ