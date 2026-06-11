大相撲の春日山親方（元関脇勢）が１１日、新弟子が半年間通う相撲教習所（両国国技館内）で相撲甚句の講師として初の授業を行った。元力士で相撲甚句師範として知られた国錦耕次郎さんが２０１７年８月に退任して以来、９年ぶりに授業が再開された。春日山親方は相撲甚句の成り立ちを説明後、「枕唄」と定番の「当地興行」を自ら歌いながら指導。「歴史ある相撲甚句を伝えていかないといけない」と語り、約５０分の授業が終わ