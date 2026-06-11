◇ア・リーグツインズ6−4タイガース（2026年6月10日デトロイト）ツインズのバイロン・バクストン外野手（32）が10日（日本時間11日）、敵地でのタイガース戦に「2番・中堅」で先発出場。2試合連発となる本塁打を放ち、20号に到達した。1−1で迎えた5回無死一、二塁の第3打席で相手先発左腕・バルデスのチェンジアップをフルスイング。打球は中堅左にある自軍ブルペンに着弾し、勝ち越し3ランとなった。この本塁打で4