サッカーＪ１・浦和レッズの育成組織（アカデミー）が利用するさいたま市のグラウンドに５月、「彩艶（ざいおん）ハウス」と呼ばれる練習拠点施設が登場した。育成組織で力をつけ、ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に挑む日本代表ＧＫ鈴木彩艶選手（２３）の海外移籍金を活用してレッズが既存の市有施設を建て替えた。育成選手たちはトップチームを目指して汗を流し、憧れの先輩にエールを送る。サッカーコート２面を備