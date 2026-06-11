町名変更の賛否を問う住民投票条例案を否決した北海道清水町議会＝11日午前北海道清水町の町名を「十勝清水町」に変更する賛否を問うための住民投票条例案が11日、同町議会本会議で否決された。賛成と反対が同数となり、議長裁決で決めた。町は改名で認知度を向上させたい考えだったが、住民投票が成立する要件として最低投票率を設定していないことなどに反対意見が上がった。辻康裕町長は報道陣に「議会の判断は大変重い」と