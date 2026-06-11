テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が10日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。テレビ局入社当時について語った。番組ではリスナーからの「私の本当に余計だったと思うことは大学の入学前にSNSで同級生と繋がりすぎてしまったことです。当時はとにかく不安でSNSで友達づくりをしていました。しかし、いざ入学してみると結局リアルで仲良くなったのは後から出