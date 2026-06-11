リーグワン初優勝を果たした神戸が１１日、神戸新聞本社を訪問して優勝報告を行った。共同主将を務める李承信とブロディ・レタリック、今季限りで退任しニュージーランド代表のヘッドコーチとなるデイブ・レニーヘッドコーチが来社。優勝トロフィーを手にして、神戸新聞・梶岡修一社長らと歓談した。初優勝に導いたレニーＨＣは神戸で過ごした約３年間を振り返り「これだけ素晴らしい町に住むことができて非常に光栄でした。