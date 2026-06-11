宮野真守（43）が11日、都内のEX THEATER ARIAKEで明日12日に開幕する、単独初主演の2026年劇団☆新感線46周年興行・夏公演SHINKANSEN☆RSP怪奇骨董音楽劇「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」のフォトコールと取材会に出席。17年「髑髏城の七人」Season月《下弦の月、22年「神州無頼街」以来3度目の新感線で「とても緊張しております。ついに開幕するんだと思うと楽しみで仕方ない。テクニカルな部分で複雑な