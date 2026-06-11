政府は、人工知能（ＡＩ）を使って新素材の開発に取り組む産官学連携拠点を２０２８年度に設置する方針を決めた。内閣府の「マテリアル戦略有識者会議」が開発力強化に向けた工程表に盛り込み、１２日に小野田経済安全保障相へ提出する。産業に不可欠な半導体や電池に使う素材などが対象で、専門知識を持つ人材を年３万人育成する目標も掲げて開発力を底上げする。工程表は、３０年度までに取り組むべき目標をまとめたもので、