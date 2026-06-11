フリーアナウンサー登坂淳一（55）が11日、都内で行われた「3匹のおじパパ」結成記念イベント＆公開収録に出席した。NPO法人ファザーリング・ジャパンは20周年記念企画として、父の日を記念し、大手芸能事務所ホリプロの協力のもと、50代以上で子育てに奮闘する父親たち（おじパパ）を応援するプロジェクトを立ち上げた。第1弾として、登坂、元サッカー日本代表GKの本並健治（61）、ワイドショーコメンテーターとしても活躍する哲