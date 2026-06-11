6月9日、バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）にAぇ! groupの佐野晶哉と末澤誠也が出演した。そのなかで飛び出した “事務所NG” の暴露未遂が、ファンの間で注目を集めているようだ。番組冒頭、千鳥が佐野について、『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）での活躍に触れながら「無茶なこと言うのよ」と紹介。実際、その言葉どおりの展開となった。「福島県二本松市を訪れた佐野さんは、地元の72歳女性との交流を楽しみ