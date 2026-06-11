大東建託は、過去最大級の居住満足度調査を行い「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜関西版＞」の集計結果を2026年6月10日に発表した。調査期間は2026年2月10日〜3月22日で、調査対象は関西エリア(大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県)居住の20歳以上の男女合計29921名、調査方法はインターネット経由での調査票配布・回収である。いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜関西版＞○住みたい街(駅)トップ