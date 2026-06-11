シチズン時計の「The CITIZEN（ザ・シチズン）」ブランドから、日本の伝統色「勝色（かちいろ）」に染め上げた藍染和紙の文字板を採用する限定モデル「AQ4094-58L」が登場する。価格は46万2,000円。世界限定400本、2026年6月25日発売。○日本の伝統色「勝色」を表現した藍染和紙の文字板最大の見どころといえるのは、藍染和紙の文字板だ。ザ・シチズンはこれまでも多くの和紙文字板を使ってきているが、今回は濃く深い藍色で知られ