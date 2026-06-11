元巨人監督で評論家の堀内恒夫氏（７８）が１１日、自身のブログを更新。１０日の楽天戦（楽天モバイル最強パーク）で２年ぶり完封勝利を収めた戸郷翔征投手についてつづった。堀内氏は「戸郷翔征１３４球完封勝利」のタイトルで７―０で巨人が勝利した試合を振り返った。「今日は一言だけいこう」と前置きすると「先発の戸郷が完封勝利を収めた。『完封』は２年ぶりという。よくぞ最後まで投げ切ってくれたよ」と悩めるエー