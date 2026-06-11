アジア大会の開催まで100日となったきょう、選手に授与されるメダルがお披露目されました。 【画像を見る】アジア大会の「メダル」 どんなデザイン？コンセプトは？素材は？ メダルのデザインは、デザイナーに限定した公募から選ばれました。 小型家電に含まれる金属の一部がメダルに 表面には、太陽をイメージしたOCA（アジア･オリンピック評議会）のシンボルが、裏面には、アジア大会のエンブレムが描かれていま