【女子旅プレス＝2026/06/11】中国・重慶発の人気麻辣湯チェーン「毎味毎客（マイアジマイキャク）」の日本1号店が、2026年7月3日（金）、東京・池袋のヨドバシ池袋8階にオープンする。90種類以上の具材から自分好みの味を作る、本場さながらの味・世界観を丸ごとを体験できる。【写真】「毎味毎客」提供メニュー◆世界400店舗超を展開する麻辣湯ブランドが日本初進出「毎味毎客」は、中国を中心に世界400店舗以上を展開する麻辣湯