【モデルプレス＝2026/06/11】タレント・モデルの本田紗来が10日、自身のInstagramを更新。同日にKアリーナ横浜にて行われたMrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』2026に訪れたことを報告。ミニドレス姿からはスラリと伸びた美脚が際立っている。【写真】芸能三姉妹の19歳末っ子「大人っぽい」圧巻美脚際立つ膝上ミニドレス◆本田紗来、ミニドレス姿を公開本田は投稿にて、「新しいものが生まれる瞬間には、いつも人との出会いが