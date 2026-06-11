【モデルプレス＝2026/06/11】お笑いコンビ・オードリーの若林正恭の小説「青天（あおてん）」（文芸春秋）が第175回直木賞の候補作にノミネート。お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が11日、日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）にて、コンビとしての活動経験を持つ若林の快挙に嫉妬をにじませつつ祝福した。南キャン山里が嫉妬した”相方”◆若林正恭、自著が直木賞