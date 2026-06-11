成長5月29日で46歳になった。もうアラフィフだ。気持ちは結婚前後の37歳くらいで止まっているから、アラフィフだなんて信じられない。そもそもなぜ37歳で止まっているのだろう。44歳のお誕生日くらいまでは、ＮＨＫを辞めた31歳で止まっていた。つまりこの２年で、気持ちだけ一気に６歳も歳を取ったことになる。心当たりがなく、ワケがわからない。初めて自分が、（大人に近付いたなぁ）と実感したのは、高校３年生の冬だった。ク