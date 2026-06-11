衆参両院の議長・副議長は与野党13党派代表と皇室数確保策について協議し、「女性皇族が皇室に残る」「旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える」という2案を「了」とする「立法府の総意」をまとめた。「だいたい7割くらいの人は女性天皇でいいじゃないか」テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」は2026年6月11日放送で、「立法府の総意がまとまりました。受け取った高市総理は皇室典範改正案の作成に早急に取り掛かると強調