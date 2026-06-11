14日に阪神芝2200メートルで決戦中央競馬のG1・宝塚記念は14日、阪神芝2200メートルで行われる。11日に出走馬18頭と枠順が確定。上半期を締めくくる大一番に豪華メンバーが集い、ファンからは様々な声が上がった。昨年のダービー馬で、今年は大阪杯、天皇賞・春とG1を連勝しているクロワデュノール（牡4、斉藤崇）は3枠5番に入った。春の古馬3冠を達成すれば史上初で、賞金とは別にJRAからの褒賞金3億円もゲットする。昨年覇