日本銀行は10日、植田和男総裁が6月9日から肝嚢胞（のうほう）感染症の治療のため入院したと発表した。入院期間は2週間程度になる見込みで、これにより6月15〜16日に開催される金融政策決定会合を植田総裁が欠席する見通しとなり、市場に大きな緊張が走っている。【こちらも】日銀利上げ観測とFRB据え置き見通しNISA投資家が見るべき「読みにくさ」1998年の新日銀法施行以来、総裁が定例の決定会合を欠席するのは史上初の異