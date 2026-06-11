「マンデラ 自由への長い道」や「アベンジャーズ」シリーズで知られる俳優のイドリス・エルバの妻でモデルのサブリナが、後退して自身の車に衝突してきた相手から「人種差別」的な発言をされたという。サブリナは数日前に起きたというその出来事を明かすことに決めたとして、相手女性から「どこから来た？」と尋ねられ、不快な思いをしたとTikTokに投稿した。 【写真】アリアナ・グランデを襲撃犯から守ったのに「