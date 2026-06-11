新NISAでAI・半導体関連の投資信託に関心が集まる一方、6月上旬の市場では半導体株の急落が目立った。ロイター通信は6月5日、米上場半導体株の売りで約1.3兆ドルの時価総額が失われたと報じた。【こちらも】AI株急落が映す米金利サイクルの転換新NISA世代が直面する前提の変化フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は同日10.3％下落し、2020年3月以来の大幅安となった。生成AIブームを背景に上昇してきた分、利益確定や高値警