社名の由来を知った時、創業者（起業者）の想いを痛感させられることがある。ヱスビー食品（2805、東証スタンダード市場）などは、その好例。【こちらも】再上場後に加速するM&Aワールドの“アパレル再構築戦略”とは1923年（大正12年）、創業者:山崎峯次郎氏が日本で初めて国産のカレー粉の製造に成功し興した。1930年（昭和5年）に家庭用:ヒドリ印カレー粉を発売（絵図はホームページ参照）。「社運が日が昇る勢いで