V・ファーレン長崎のFW岩崎悠人が元HKT48の山下エミリーと結婚J1のV・ファーレン長崎に所属するFW岩崎悠人が6月11日、元HKT48で俳優の山下エミリーと入籍したことを自身の公式SNSで発表した。W杯開幕前日にサッカー界に届いた幸せな報告に、SNSでは「末永くお幸せに」「奇跡のふたり」などの声が上がっている。現在28歳の岩崎は年代別の日本代表で注目されたウインガー。東京五輪世代として活躍を続けたが本大会のメンバーには