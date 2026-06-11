女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は１２日に、第５５話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）シマケン（佐野晶哉）への感謝を込めて、りん（見上愛）の家で食事会が開かれる。直美（上坂樹里）と槇村（林裕太）もやってきて、和やかな時間を過ごしていたが、突然、槇村がある行動に出て皆を驚かす…。一方、