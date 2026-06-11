２６年Ｗ杯北中米大会は１１日（日本時間１２日午前４時）に開幕戦のメキシコ―南アフリカがメキシコ・メキシコシティー競技場で行われる。史上初の３か国共催で会場は米国、カナダ、メキシコの計１６都市にまたがる。各国それぞれの初戦で、共通ビジョンをベースにしながら開催国の個性を表現するセレモニーが行われる豪華仕様となっている。大会の初戦となるメキシコでの開幕戦には、同国の国民的女優サルマ・ハエックが大会