◆ファーム・リーグ巨人―西武（１１日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の岡田悠希外野手（２６）が、５回までに３打席連続安打で全３打点をたたき出す大暴れを見せた。「５番・左翼」で先発出場。初回２死一、三塁から右前へ先制適時打を放つと、３回１死一塁では左前打。１―１と同点に追いつかれた５回無死一、二塁では左中間へ勝ち越しの２点二塁打を放ち、猛打賞をマークした。４日のファームリーグ・ハヤテ戦（