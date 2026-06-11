老舗ジグソーパズルメーカー「やのまん」が展開する、ディズニーキャラクターたちをデザインした「LigMe(リグミー)」シリーズ。「LigMe」シリーズの第2弾として「トイ・ストーリー」『ライオン・キング』『くまのプーさん』など人気キャラクター全6種が発売されます☆ やのまん ディズニー「WOODY PUZZLE LigMe(リグミー)」ジグソーパズル第2弾 価格：各3,520円（税込）発売予定：2026年6月下旬種類：全6種販売店