海口市の北港島を訪れた受講者たち。（６月２日撮影、海口＝新華社配信）【新華社海口6月11日】中国海南省海口市で4日までの5日間、「一帯一路」共同建設国を対象とした災害対応・リスクガバナンス研修プログラムが開かれた。カンボジアやガンビア、グレナダ、カザフスタン、タンザニア、トンガなど8カ国から28人が参加し、中国の緊急管理体制や消防・救助活動、気象の早期警戒モデルについて学んだ。研修は北京と海口で2週間に