■MLBパイレーツ 9ー8 ドジャース（日本時間11日、PNCパーク）【日程】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カード一覧ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのパイレーツ戦に“1番・投手兼DH”で先発出場。投げては6回2/3、102球を投げて、被安打6（被本塁打1）、奪三振6、四死球4、失点4（自責点3）。また、今季ワーストの4失点で規定投球回には1アウト足らず、防御率1.06をマークした。試合後、大谷は「投げ