◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月10日〜14日)男子ネーションズリーグ(NL)は現地10日に各地で9試合が開催。男子日本代表は初戦ウクライナにセットカウント3−0(25−22、25−21、25−22)で勝利しました。日本代表を一時辞退していた西田有志選手が代表復帰しチーム最多の13得点と初戦からエンジン全開です。さらに「日本代表でオリンピック金メダル獲得の目標」を掲げサントリーサンバーズ大阪からポー