阪神の藤川球児監督プロ野球の榊原コミッショナーは11日、交流戦のソフトバンク―阪神2回戦（10日・みずほペイペイドーム）で退場処分を受けた阪神の藤川監督に厳重注意と制裁金10万円を科した。リクエストによる映像検証後の判定に異議を申し立てたため。